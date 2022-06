Peschiera del Garda, Zaia propone il carcere per le molestie e le risse: «Repressione è la parola chiave» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia propone una notte di carcere per le aggressioni alle ragazze e le risse con accoltellamenti verificatesi a Peschiera del Garda in occasione del raduno “L’Africa a Peschiera”. Zaia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, sottolinea che non si tratta di una questione di origini o di nazionalità: «Non mi importa se questa gente era italiana, di prima o di ventesima generazione. Certo, la giornata di follia l’avevano chiamata “L’Africa in Italia” e i molestatori sul treno gridavano “le donne bianche qui non salgono”. Ma il punto è: questa roba, noi qui non la vogliamo. Non la accettiamo. Da nessuno e a prescindere dall’origine». E dice che «la parola chiave, ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Regione Veneto Lucauna notte diper le aggressioni alle ragazze e lecon accoltellamenti verificatesi adelin occasione del raduno “L’Africa a”., in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, sottolinea che non si tratta di una questione di origini o di nazionalità: «Non mi importa se questa gente era italiana, di prima o di ventesima generazione. Certo, la giornata di follia l’avevano chiamata “L’Africa in Italia” e i molestatori sul treno gridavano “le donne bianche qui non salgono”. Ma il punto è: questa roba, noi qui non la vogliamo. Non la accettiamo. Da nessuno e a prescindere dall’origine». E dice che «la, ...

SkyTG24 : Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera del Garda a #Milano - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - AndreaLisi15 : RT @boni_castellane: Mi pare di capire che i frutti della nuova società si siano manifestati prima a Peschiera del Garda e poi a Cremona be… - GiampaoloScopa : Il presidente della Regione Veneto; non mi importa la nazionalità, devono pagare. Questa roba non la accettiamo -