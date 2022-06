“Perché sono sparita”. Antonella Mosetti, fan in ansia per la sua assenza dai social: il motivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Perché Antonella Mosetti è sparita dai social? L’ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 svelando il motivo che l’ha allontanata dai social. Oggi Antonella Mosetti ha 46 anni e ha mosso i primi passi in tv a Non è la Rai e in una intervista rilasciata lo scorso anno a Chi ha parlato di quando venne fatta fuori dalla Rai: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. Soprattutto per le varie dichiarazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)dai? L’ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 svelando ilche l’ha allontanata dai. Oggiha 46 anni e ha mosso i primi passi in tv a Non è la Rai e in una intervista rilasciata lo scorso anno a Chi ha parlato di quando venne fatta fuori dalla Rai: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. Soprattutto per le varie dichiarazioni ...

