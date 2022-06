Perché sabotiamo la dieta (senza rendercene conto) (Di lunedì 6 giugno 2022) La dieta che non funziona l'abbiamo provata tutti: settimane su settimane di privazioni, senza troppi risultati. O, peggio, con risultati svaniti poco dopo aver finito. Il motivo? Possono essere proprio le diete, quelle sbagliate Perché troppo restrittive, che ci spingono a mangiare tutto quello che non abbiamo mangiato mentre le abbiamo fatte appena terminate, provocando bruschi rialzi di peso dopo averlo perso (l'effetto yo-yo). Oltre a questo, l'altro motivo per cui la dieta non funziona spesso siamo proprio noi: sono i nostri comportamenti, di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Insomma, ci sabotiamo. Esempi? Eccone 5, per cominciare: Mangiare poco Mangiare il meno possibile non è la giusta via per rimettersi in forma. Può sembrare un ossimoro, ma per perdere peso l'unica formula ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Lache non funziona l'abbiamo provata tutti: settimane su settimane di privazioni,troppi risultati. O, peggio, con risultati svaniti poco dopo aver finito. Il motivo? Possono essere proprio le diete, quelle sbagliatetroppo restrittive, che ci spingono a mangiare tutto quello che non abbiamo mangiato mentre le abbiamo fatte appena terminate, provocando bruschi rialzi di peso dopo averlo perso (l'effetto yo-yo). Oltre a questo, l'altro motivo per cui lanon funziona spesso siamo proprio noi: sono i nostri comportamenti, di cui non ci rendiamo nemmeno. Insomma, ci. Esempi? Eccone 5, per cominciare: Mangiare poco Mangiare il meno possibile non è la giusta via per rimettersi in forma. Può sembrare un ossimoro, ma per perdere peso l'unica formula ...

