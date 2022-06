Perché non l’hanno chiesto a Evans?, il trailer della serie tratta dal romanzo di Agatha Christie (Di lunedì 6 giugno 2022) Perché non l’hanno chiesto a Evans?, il trailer della serie in arrivo su Sky e su Now tratta dal romanzo di Agatha Christie con un cast stellare guidato da Hugh Laurie ed Emma Thompson Firmati da Hugh Laurie, l’indimenticabile Gregory House di Dr. House – Medical Division, che della miniserie è anche produttore esecutivo e interprete, dal 25 giugno su Sky e in streaming su NOW saranno disponibili tutti gli episodi di Agatha Christie – Perché NON l’hanno chiesto A Evans?, nuovissimo adattamento seriale dell’omonimo racconto del 1934 della regina del ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)non?, ilin arrivo su Sky e su Nowdaldicon un cast stellare guidato da Hugh Laurie ed Emma Thompson Firmati da Hugh Laurie, l’indimenticabile Gregory House di Dr. House – Medical Division, cheminiè anche produttore esecutivo e interprete, dal 25 giugno su Sky e in streaming su NOW saranno disponibili tutti gli episodi diNON?, nuovissimo adattamento seriale dell’omonimo racconto del 1934regina del ...

