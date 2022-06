Perché la pasta “può contenere tracce di senape”: il motivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Da più di un anno ormai la maggior parte delle confezioni in vendita di pasta riportano la dicitura “Può contenere tracce di senape”, ma sapete davvero che cosa significa? Siete… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 6 giugno 2022) Da più di un anno ormai la maggior parte delle confezioni in vendita diriportano la dicitura “Puòdi”, ma sapete davvero che cosa significa? Siete… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Che cosa è la cottura passiva della #pasta e perché ci aiuta a risparmiare acqua ?? e gas ?? - _fede_rica_p : @TLucianol No, non scendo a certi livelli, ma non perché mi sento superiore, solo perché sono fatta di un’altra pasta! - CasonatoFranco : @vitalbaa @GaiaGherardelli La faccio semplice perché non è nemmeno un problema da scomodare giuristi ma di logica.… - seventhmoon07 : Fate uscire la battuta invece. Vi rendete complici, forse perché siete della stessa pasta. Dite la verità una volta… - Jo3mer : @AXBproduction Come cogli la palla al balzo perché tanto 'questo è lavoro' cit. Stessa pasta. -