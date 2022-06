Per il voto del 12 giugno Lamorgese e Speranza impongono la mascherina. Crosetto: “Scelta politica” (Di lunedì 6 giugno 2022) La circolare è firmata a quattro mani dai ministri Lamorgese e Speranza: prevede l’obbligo di mascherina per tutti gli elettori che si recano al voto domenica 12 giugno in occasione dei referendum per la giustizia e delle elezioni amministrative. «Posso andare allo stadio per un concerto senza mascherina, posso fare la fila alla posta senza mascherina, posso andare la ristorante ma devo averla per votare? È chiaramente una Scelta politica, non sanitaria», ha commentato su Twitter, Guido Crosetto manifestando lo stupore per un provvedimento che, inevitabilmente, ridurrà l’affluenza alle urne impedendo il voto a chi non vuole indossare la mascherina. Un ulteriore aiuto a chi vuole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) La circolare è firmata a quattro mani dai ministri: prevede l’obbligo diper tutti gli elettori che si recano aldomenica 12in occasione dei referendum per la giustizia e delle elezioni amministrative. «Posso andare allo stadio per un concerto senza, posso fare la fila alla posta senza, posso andare la ristorante ma devo averla per votare? È chiaramente una, non sanitaria», ha commentato su Twitter, Guidomanifestando lo stupore per un provvedimento che, inevitabilmente, ridurrà l’affluenza alle urne impedendo ila chi non vuole indossare la. Un ulteriore aiuto a chi vuole ...

AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - borghi_claudio : Depositata interrogazione per il duo lamorgese - speranza su loro circolare per obbligo di mascherina al voto.… - AlexBazzaro : Mascherina per votare??? Ma siete seri? Speranza e Lamorgese vogliono limitare il diritto al voto. Questa gente è… - RegPino : @d_bendinelli @danieledv79 Chiarisco io, scusatemi parlo per me, se Italia Viva sta con Calenda..io non la voto..punto.... - CarlottaMarche7 : RT @SecolodItalia1: Per il voto del 12 giugno Lamorgese e Speranza impongono la mascherina. Crosetto: “Scelta politica” -