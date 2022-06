“Per avere pace dobbiamo umiliare la Russia come la Germania dopo il 1945”: la teoria antistorica di un giornalista de La Stampa (Di lunedì 6 giugno 2022) È corretto dire che la Seconda Guerra Mondiale ebbe origine da una mancata umiliazione della Germania dopo la Grande Guerra e che nuovi conflitti nel cuore dell’Europa sono stati impediti proprio dalle dure misure imposte alla Repubblica Federale dopo la caduta del regime nazista? La risposta, come spiegano i manuali di storia delle scuole superiori, è ‘no’: al contrario, l’ascesa di Adolf Hitler fu proprio la conseguenza delle umiliazioni inflitte a Berlino dopo il Trattato di pace di Versailles del 1919. Ma questa teoria viene spesso usata, lo ha fatto in maniera non troppo sottile anche il capo del Pentagono Lloyd Austin, per giustificare l’esigenza del pugno duro nei confronti di Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina, in piena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) È corretto dire che la Seconda Guerra Mondiale ebbe origine da una mancata umiliazione dellala Grande Guerra e che nuovi conflitti nel cuore dell’Europa sono stati impediti proprio dalle dure misure imposte alla Repubblica Federalela caduta del regime nazista? La risposta,spiegano i manuali di storia delle scuole superiori, è ‘no’: al contrario, l’ascesa di Adolf Hitler fu proprio la conseguenza delle umiliazioni inflitte a Berlinoil Trattato didi Versailles del 1919. Ma questaviene spesso usata, lo ha fatto in maniera non troppo sottile anche il capo del Pentagono Lloyd Austin, per giustificare l’esigenza del pugno duro nei confronti di Vladimir Putinl’invasione dell’Ucraina, in piena ...

