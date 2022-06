Pensioni anticipate 2023, ultime su Quota 100/102 flessibile: L’intervista a Proietti (Di lunedì 6 giugno 2022) Molti lavoratori sul sito si sono mostrati interessati, lasciandoci il loro commento, sull’ipotesi di pensione anticipata circolata nei giorni scorsi, stiamo parlando di una Quota 100 maggiormente flessibile. L’attenzione al riguardo è stata posta dalla Fondazione Consulenti del Lavoro che ha ipotizzato, attraverso stime e studi, quale impatto positivo potrebbe avere una misura di questo tipo che ricomprenderebbe anche quanti sono rimasti esclusi dalla Quota 100. Diversi non hanno gradito però l’ipotesi di fissare comunque dei paletti, sebbene in range sarebbe comunque decisamente più ampio rispetto alla precedente Quota 100, si parla infatti di un limite anagrafico dai 61 anni ed un limite contributivo di 34 anni. Il problema resterebbe per i precoci che sarebbero nuovamente tagliati fuori non per gli anni ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Molti lavoratori sul sito si sono mostrati interessati, lasciandoci il loro commento, sull’ipotesi di pensione anticipata circolata nei giorni scorsi, stiamo parlando di una100 maggiormente. L’attenzione al riguardo è stata posta dalla Fondazione Consulenti del Lavoro che ha ipotizzato, attraverso stime e studi, quale impatto positivo potrebbe avere una misura di questo tipo che ricomprenderebbe anche quanti sono rimasti esclusi dalla100. Diversi non hanno gradito però l’ipotesi di fissare comunque dei paletti, sebbene in range sarebbe comunque decisamente più ampio rispetto alla precedente100, si parla infatti di un limite anagrafico dai 61 anni ed un limite contributivo di 34 anni. Il problema resterebbe per i precoci che sarebbero nuovamente tagliati fuori non per gli anni ...

