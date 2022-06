Pensione da 700 euro, Renzi: «Dopo aver lavorato per una vita, una vergogna» (Di lunedì 6 giugno 2022) «Nessuno degli altri paesi ha il potenziale di bellezza che ha l'Italia». Si tratta della convinzione che Matteo Renzi ha espresso nel corso del suo intervento a Isoradio. Lo ha fatto toccando anche argomenti di natura economica, tra cui il reddito di cittadinanza e le pensioni. Due temi che, come è noto, non cessano di alimentare il dibattito pubblico o politico. Per Matteo Renzi l'Italia deve puntare sulla «bellezza» Renzi ha chiarito come il concetto di «bellezza» per l'Italia non si esaurisca nella valorizzazione del turismo o della cultura. Il leader di Italia Viva ha anche fatto riferimento ai valori e alle realtà. Un obiettivo raggiungibile attraverso la capacità di «smettere di far emigrare i cervelli». Un problema, tra l'altro, evidenziato di recente con la diffusione di un dato secondo cui sarebbero un ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 giugno 2022) «Nessuno degli altri paesi ha il potenziale di bellezza che ha l'Italia». Si tratta della convinzione che Matteoha espresso nel corso del suo intervento a Isoradio. Lo ha fatto toccando anche argomenti di natura economica, tra cui il reddito di cittadinanza e le pensioni. Due temi che, come è noto, non cessano di alimentare il dibattito pubblico o politico. Per Matteol'Italia deve puntare sulla «bellezza»ha chiarito come il concetto di «bellezza» per l'Italia non si esaurisca nella valorizzazione del turismo o della cultura. Il leader di Italia Viva ha anche fatto riferimento ai valori e alle realtà. Un obiettivo raggiungibile attrso la capacità di «smettere di far emigrare i cervelli». Un problema, tra l'altro, evidenziato di recente con la diffusione di un dato secondo cui sarebbero un ...

