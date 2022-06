Pensiero del giorno – In Chiesa (Di lunedì 6 giugno 2022) Non sono mai andata in Chiesa con regolarità, tranne quando ero una bambina o un’adolescente. La morte prematura di mio padre ha stravolto gli antichi paradigmi, mettendo tutto in discussione, anche la religione. Negli anni, mi sono risultati stretti i dogmi cattolici e le regole della famiglia che ritenevo troppo austere. Ora vado in Chiesa soltanto quando cerco consolazione o per onorare i miei defunti anche perché, in quell’ambiente, soffro di una sorta di claustrofobia. L’appuntamento con il Rosario, che mia nonna paterna ci invitava a recitare insieme a lei il sabato pomeriggio, è tornato invece a far parte della mia quotidianità perché lo trovo efficace per dare pace allo spirito, ma la mia fede nel trascendente non si esprime come prima, posso dire che si è espansa. La mia visione non è limitata ad una religione particolare, non faccio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Non sono mai andata incon regolarità, tranne quando ero una bambina o un’adolescente. La morte prematura di mio padre ha stravolto gli antichi paradigmi, mettendo tutto in discussione, anche la religione. Negli anni, mi sono risultati stretti i dogmi cattolici e le regole della famiglia che ritenevo troppo austere. Ora vado insoltanto quando cerco consolazione o per onorare i miei defunti anche perché, in quell’ambiente, soffro di una sorta di claustrofobia. L’appuntamento con il Rosario, che mia nonna paterna ci invitava a recitare insieme a lei il sabato pomeriggio, è tornato invece a far parte della mia quotidianità perché lo trovo efficace per dare pace allo spirito, ma la mia fede nel trascendente non si esprime come prima, posso dire che si è espansa. La mia visione non è limitata ad una religione particolare, non faccio ...

