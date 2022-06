Pavia | spara e uccide figlio badante | fermato 85enne

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Fermo di indiziato di delitto per Giovanni Vezzali. L’uomo è accusato di aver ucciso Thomas Achille Mastrandea. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, a Gambolò in provincia di. Il decreto è stato emesso dal pubblico ministero a seguito delle dichiarazioni rese dall’indagato durante l’interrogatorio tenutosi durante la notte alla presenza del difensore. Il, 85 anni, si trova attualmente presso la casa circondariale di. L’, come si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, “non si trova su sedia a rotelle e non ha problemi di deambulazione”. “Sono in corso le indagini volte a ricostruire il movente del delitto e l’esatta dinamica dello stesso”, si legge ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.