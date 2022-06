Paura per Valentina Autiero, l’ex dama di Uomini e Donne vittima di un incidente (Di lunedì 6 giugno 2022) Le è stato diagnosticato un trauma cervicale e una contusione cranica, e nonostante i medici le abbiano raccomandato una notte in clinica in osservazione, l’ex corteggiatrice dello dating show di Maria De Filippi, ha preferito firmare per tornare a casa: “Vi volevo ringraziare, mi avete scritto in tantissimi. Una cosa anche inaspettata”. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Le è stato diagnosticato un trauma cervicale e una contusione cranica, e nonostante i medici le abbiano raccomandato una notte in clinica in osservazione,corteggiatrice dello dating show di Maria De Filippi, ha preferito firmare per tornare a casa: “Vi volevo ringraziare, mi avete scritto in tantissimi. Una cosa anche inaspettata”. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - TeresaBellanova : Con chiarezza, senza nessuna paura della verità @matteorenzi nell’intervista a Il Corriere smaschera i bluffatori d… - _Nico_Piro_ : Si continua a dire che non bisogna trattare perchè se no Putin arriva fino in Portogallo (la Transinistria è già pa… - s416dream : RT @___Akasha____: @blvcktokyo Lei sbaglia ad alzare le mani? Si, però voi uomini, non sapete cosa significa quando veniamo accerchiate sol… - rauhllty : RT @n0tturna: almeno per una volta, vorrei che qualcuno abbia paura di perdermi -