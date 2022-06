(Di lunedì 6 giugno 2022)by– Unaè stata cancellata da HBO Max dopo il finale della seconda stagione, trasmessa all’inizio di quest’anno negli Stati Uniti e poco dopo anche in Italia su Sky. Apprezzata come una stagione più matura e riuscita della prima, la seconda si è conclusa con un finale aperto e un enorme cliffhanger, che potrebbe ora restare irrisolto. I motivi delladibynon sono stati specificati, ma potrebbe aver avuto un ruolo importante la razionalizzazione seguita alla fusione tra HBO, Warner Bros. e Discovery in un nuovo colosso dell’intrattenimento. Operazione che ha causato anche molte altre cancellazioni di titoli tv.byè stato creato da Aaron Guzikowski e segue le ...

Advertising

Corriere : ?? La propaganda sulle armi, le sanzioni e la «russofobia» partita dal ministero degli Esteri di Mosca e subito rila… - acmilan : Campagna abbonamenti 22/23: è iniziata la vendita libera ??? #UnaStoriaUnica, da vivere insieme partita dopo parti… - Vinmanfone : Mi sa che su @Mertens sia partita una campagna di disinformazione degna del loro presidente... - geppauso : @LeBombeDiVlad Bufala totale! È partita la campagna #gettafangosuCiruzzo #A16 unica via - intoscana : Partita la campagna di abbonamenti per la 42esima stagione concertistica dell’@ORT_Toscana, il programma presentato… -

OptiMagazine

L'indagine èda unadi monitoraggio delle Fiamme gialle sui giochi e articoli di produzione cinese messi in vendita nelle attività del Friuli occidentale.Sarà unaabbonamenti degna delle tasche di tutti, aiuteremo chi ha bisogno di aiuto senza ... in grado di darci soddisfazione e che sudi la maglia dal primo al novantesimo in ogni. ... Partita la campagna per salvare Raised by Wolves – Una Nuova Umanità dalla cancellazione: funzionerà A partire da sabato 11 giugno Alfa Romeo Tonale sarà disponibile per essere scoperta e guidata con test drive dedicati presso tutta la rete concessionaria Alfa Romeo. Tonale è La prima C-SUV elettrifi ...Mentre gli azzurri del ricurvo e del compound saranno impegnati agli Europei outdoor di Monaco, gli specialisti del tiro di campagna saranno in raduno dal 2 al 5 giugno a Licciana Nardi in vista dei W ...