Papa Francesco pensa al suo ritiro?Clamorose indiscrezioni in vista del concistoro di fine agosto

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo gli ultimi problemi di salute di, si fanno sempre più insistenti le voci attorno al suo ritiro a quasi dieci di Pontificato. Ma come stanno realmente le cose e come sta ora il Santo Padre? Non sono stati per nulla mesi semplici per. Il Pontefice, infatti, ha avuto diversi problemi L'articolo NewNotizie.it.

Una ferma condanna è giunta anche da parte di, il quale ha affermato di pregare 'per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa', mentre il rappresentante ...Di Karola Sicali - 06/06/2022 Dopo gli ultimi problemi di salute di, si fanno sempre più insistenti le voci attorno al suo ritiro a quasi dieci di Pontificato. Ma come stanno realmente le cose e come sta ora il Santo Padre Non sono stati per nulla mesi ...L'annuncio del Vaticano di un viaggio a L'Aquila del Papa in agosto per il concistoro ha creato numerose domande tra i fedeli ...Si ricorrono da tempo speculazioni e voci sulle possibili dimissioni di Papa Francesco, alimentate da alcune recenti mosse dello stesso Pontefice. "Sta preparando il prossimo Conclave..." ...