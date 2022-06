Palermo, Salvini “Buone sensazioni vittoria a primo turno” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Le mie sensazioni su una vittoria al primo turno sono Buone, anche se chiaramente l’ultima parola spetta ai palermitani. Dopo il fallimento di un’amministrazione incapace di seppellire i cittadini e in grado di creare un buco da 100 milioni sono sicuro che i cittadini sceglieranno il cambiamento”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell’incontro con il candidato sindaco Roberto Lagalla alle Terrazze a Mondello. (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) “Le miesu unaalsono, anche se chiaramente l’ultima parola spetta ai palermitani. Dopo il fallimento di un’amministrazione incapace di seppellire i cittadini e in grado di creare un buco da 100 milioni sono sicuro che i cittadini sceglieranno il cambiamento”. Così il leader della Lega Matteo, a margine dell’incontro con il candidato sindaco Roberto Lagalla alle Terrazze a Mondello. (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

