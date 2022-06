Pagelle Lussemburgo Italia U21 | Cambiaghi inesauribile | Pellegri caldo VOTI

(Di lunedì 6 giugno 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria:U21 Ledei protagonisti del match traU21, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. TOP:FLOP: Sinner, Latic: Martin 5.5; Dzogovic 5, Osmanovic 6 (21? Latic 5) (62? Cerqueira 6), Sinner 5; Torres 5, Ikene 6, D’Anzico 6, De Oliveira 5 (72? Schaus 6), Schmit 5 (72? Sacras 6); Hansen 5 (72? Correia 6), Rupil 6. Ct: Cardoni 5.5: Carnesecchi 6; Cambiaso 6.5, (60? Zanoli 6), Lovato 6, Pirola 6, Quagliata 6.5; Miretti 6.5, Rovella 6.5(60? Bove 6.5);...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 95' Finisce la partita, Lussemburgo-Italia U21 0-3. 93' La prossima partita sarà giovedì contro la Svezia. 92' Rupil prende il palo su punizione. 90' Ci saran ... Il tabellino di Lussemburgo-Italia 0-3, sfida valida per l'accesso alla finale dei playoff di qualificazioni Europei U21 2023. A sbloccare il match, la rete di Vignato al 19esimo. Poi il raddoppio di ...