Ostia, le condizioni della Pineta Castelfusano peggiorano sempre di più: la denuncia dei volontari (FOTO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è la prima volta che arrivano segnalazioni riguardo le condizioni della Pineta di Castelfusano. I volontari della Foresta che avanza, già a Dicembre, avevano fatto notare quanto degrado ci fosse. Tra i sentieri si può trovare di tutto. Plastica, rifiuti, erbacce bruciate, vestiti, materassi. Materiali che, inevitabilmente, inquinano il territorio. Purtroppo, questo non è un caso singolo. Visti i dati degli ultimi incendi accaduti a Roma, tantissime pinete, purtroppo, sono destinate a una fine drammatica. In questi giorni si sono contati più di 50 incendi, molti dei quali dolosi. Leggi anche: Inizia la stagione degli incendi a Roma: se ne contano dieci in poche ore (FOTO) La denuncia dei volontari Questa mattina ad ...

