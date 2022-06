(Di lunedì 6 giugno 2022)– “Tutelare l’utenza debole nel diritto di usufruire del trasporto pubblico locale è una priorità di questa amministrazione”. Con queste parole il presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo e Mirella Arcamone, presidente della commissione Politiche sociali e abitative, hanno annunciato la decisione del Municipio X di adeguare ledegli impianti di fermata dei bus situatila pistadi, realizzata lo scorso anno dall’ex amministrazione pentastellata (leggi qui). “Nei giorni scorsi – prosegue Di Matteo – abbiamo convocato per un sopralluogo sul posto gli organi preposti insieme al delegato della consulta Disabilità del Municipio X ed è stata confermata l’esigenza di attivare un nuovo iter amministrativo per l’adeguamento delle ...

Advertising

ilfaroonline : Ostia, il centrosinistra “ritocca” il lavoro dei 5S: lungo la ciclabile arrivano nuove pedane salvagente -

Il Faro online

... alle critiche ricevute per la candidatura con ilalle regionali in Veneto nel 2020. ... come la vicenda della 14enne bengalese pestata dal fratello adperché voleva uscire con gli ......ovvero le recinzioni e le inferriate costruite sulle spiagge diche impediscono da anni la vista del mare: il consiglio del X Municipio, da novembre guidato da una maggioranza di... Ostia, il centrosinistra "ritocca" il lavoro dei 5S: lungo la ciclabile arrivano nuove pedane salvagente