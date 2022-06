Opere pubbliche, il comune di Salerno rimodula il piano (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il completamento della viabilità retroporto Salerno (II lotto porta ovest) e la copertura trincerone ferroviario ovest con la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio” sono i due interventi per i quali oggi in un incontro a Napoli, al quale ha partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore all’urbanistica Michele Brigante, è stato chiesto di procrastinare il termine fissato al 31 dicembre del 2022 e far slittare le gare al 2023. Il comune di Salerno ha ammesso di non poter rispettare il termine previsto e ha proposto di appostare i finanziamenti inizialmente stanziati per tali interventi, su un’altra fonte, ad eccezione degli importi necessari per l’espletamento delle attività di progettazione (redazione del PFTE e del progetto definitivo). ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il completamento della viabilità retroporto(II lotto porta ovest) e la copertura trincerone ferroviario ovest con la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio” sono i due interventi per i quali oggi in un incontro a Napoli, al quale ha partecipato il sindaco diVincenzo Napoli e l’assessore all’urbanistica Michele Brigante, è stato chiesto di procrastinare il termine fissato al 31 dicembre del 2022 e far slittare le gare al 2023. Ildiha ammesso di non poter rispettare il termine previsto e ha proposto di appostare i finanziamenti inizialmente stanziati per tali interventi, su un’altra fonte, ad eccezione degli importi necessari per l’espletamento delle attività di progettazione (redazione del PFTE e del progetto definitivo). ...

