Olimpiadi Milano-Cortina 2026, parla l’ex canoista Antonio Rossi: “Siamo in ritardo con le infrastrutture” (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca meno di un quadriennio alle pRossime Olimpiadi invernali, di scena nel 2026 tra Milano e Cortina. I preparativi sono già iniziati e non manca qualche rallentamento dal punto di vista delle infrastrutture, come evidenzia il sottosegretario ai Grandi Eventi della Regione Lombardia Antonio Rossi. l’ex canoista, con all’attivo cinque medaglie olimpiche, è impegnato in prima linea per quel che concerne l’organizzazione della rassegna ed ha confidato alcuni dettagli sull’avvicinamento alla manifestazione nell’intervista al quotidiano La Nuova Venezia. “Siamo un po’ indietro con le infrastrutture, ma paghiamo il periodo del lockdown. Ad agosto 2021 è stata creata la Società ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca meno di un quadriennio alle pmeinvernali, di scena neltra. I preparativi sono già iniziati e non manca qualche rallentamento dal punto di vista delle, come evidenzia il sottosegretario ai Grandi Eventi della Regione Lombardia, con all’attivo cinque medaglie olimpiche, è impegnato in prima linea per quel che concerne l’organizzazione della rassegna ed ha confidato alcuni dettagli sull’avvicinamento alla manifestazione nell’intervista al quotidiano La Nuova Venezia. “un po’ indietro con le, ma paghiamo il periodo del lockdown. Ad agosto 2021 è stata creata la Società ...

Advertising

milanocortina26 : ???? Prossima fermata: #MilanoCortina2026?? Sulla M5 è caduta la neve e ha portato i colori, i paesaggi e i protagonis… - FondazioneArchI : ECCO COME SARÀ LA NUOVA ARENA OLIMPICA DI MILANO FIRMATA DAVID CHIPPERFIELD Il complesso sportivo che ospiterà gar… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Estate senza treni sulla tratta delle Olimpiadi Colico-Tirano: ma la Valtellina lo scopre per caso - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Estate senza treni sulla tratta delle Olimpiadi Colico-Tirano: ma la Valtellina lo scopre per caso - Milanosportiva : Marco Riva, neo presidente del CONI Lombardia, dal giorno in cui è stato eletto non si è fermato un attimo. In vist… -