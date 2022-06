Nuovo asfalto per via Portuense a Fiumicino. Caroccia: “La Raggi ci ha ignorato, Gualtieri no” (Di lunedì 6 giugno 2022) Fiumicino – “Dopo infiniti solleciti fatti alla Città Metropolitana per l’asfaltatura e la messa in sicurezza del tratto di via Portuense dal km 22.00 al km 25.00, finalmente si ha una data di inizio lavori. Un intervento importantissimo che andava fatto già da tempo, viste le condizioni pessime in cui versa l’importante arteria, condizioni che in questi anni hanno causato non pochi danni alle autovetture che la percorrono”. A parlare è Angelo Caroccia, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, che aggiunge: “Il mio rammarico sono le centinaia di segnalazioni fatte alla sindaca Raggi e i suoi uffici che sono cadute nel vuoto, ma è inutile guardare al passato. Fortunatamente con l’attuale sindaco, Roberto Gualtieri, i rapporti sono sicuramente migliori e proprio per questo e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022)– “Dopo infiniti solleciti fatti alla Città Metropolitana per l’asfaltatura e la messa in sicurezza del tratto di viadal km 22.00 al km 25.00, finalmente si ha una data di inizio lavori. Un intervento importantissimo che andava fatto già da tempo, viste le condizioni pessime in cui versa l’importante arteria, condizioni che in questi anni hanno causato non pochi danni alle autovetture che la percorrono”. A parlare è Angelo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, che aggiunge: “Il mio rammarico sono le centinaia di segnalazioni fatte alla sindacae i suoi uffici che sono cadute nel vuoto, ma è inutile guardare al passato. Fortunatamente con l’attuale sindaco, Roberto, i rapporti sono sicuramente migliori e proprio per questo e ...

ilfaroonline : Nuovo asfalto per via Portuense a Fiumicino. Caroccia: “La Raggi ci ha ignorato, Gualtieri no” - Alessia_Bettini : RT @muoversintoscan: ?? Nuovo asfalto in viale Nenni, ripristini in via Guelfa e via San Zanobi, rimozione di un palo in via Bolognese. I la… - gargano_it : @GNobiletti @StradeAnas @garganolab2_0 @LaGazzettaWeb @IlMattinoFoggia @corrmezzogiorno @OndaradioGargan @GarganoTv… - comunefi : RT @muoversintoscan: ?? Nuovo asfalto in viale Nenni, ripristini in via Guelfa e via San Zanobi, rimozione di un palo in via Bolognese. I la… - Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ?? Nuovo asfalto in viale Nenni, ripristini in via Guelfa e via San Zanobi, rimozione di un palo in via Bolognese. I la… -