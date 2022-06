Nuova Land Rover Defender 130, fino a 8 posti per l’avventura (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Land Rover arricchisce la gamma della famiglia Defender con la Nuova 130. L’accresciuta lunghezza della scocca, offre un maggiore spazio interno, perfetto per le spedizioni all-terrain in famiglia e ospita, in un comfort superiore, fino ad otto persone. L’aumento della lunghezza della scocca mantiene le inarrestabili capacità e le articolazioni in off-road della Defender e consente tre file di sedili in disposizione 2+3+3. Il profilo Defender si allunga elegantemente di 340 mm, per un maggiore spazio interno, una capacità di carico massima di 2.5161 litri per la versione cinque posti e 2.291 litri per quella a 8 posti, e tre file di sedili full-size. Il nuovo colore Sedona Red ed il climatizzatore quadrizona sono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) –arricchisce la gamma della famigliacon la130. L’accresciuta lunghezza della scocca, offre un maggiore spazio interno, perfetto per le spedizioni all-terrain in famiglia e ospita, in un comfort superiore,ad otto persone. L’aumento della lunghezza della scocca mantiene le inarrestabili capacità e le articolazioni in off-road dellae consente tre file di sedili in disposizione 2+3+3. Il profilosi allunga elegantemente di 340 mm, per un maggiore spazio interno, una capacità di carico massima di 2.5161 litri per la versione cinquee 2.291 litri per quella a 8, e tre file di sedili full-size. Il nuovo colore Sedona Red ed il climatizzatore quadrizona sono ...

