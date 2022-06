Nuova apertura a Ponte San Pietro: «Aguardiente» (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca pochissimo all’apertura di «Aguardiente», il nuovo cocktail bar con cucina di Ponte San Pietro. L’inaugurazione del locale è fissata per venerdì 10 giugno a partire dalle ore 18. Ad aspettarvi, il titolare Rosario Lipari e tutto il giovane staff di sala, cucina e al bancone Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 6 giugno 2022) Manca pochissimo all’di «», il nuovo cocktail bar con cucina diSan. L’inaugurazione del locale è fissata per venerdì 10 giugno a partire dalle ore 18. Ad aspettarvi, il titolare Rosario Lipari e tutto il giovane staff di sala, cucina e al bancone

Advertising

giuriagiuria : @BBelli57 @michelemilano56 @TgLa7 Come dicevo, noi europei (quindi Draghi o Macron) ci occupiamo di Zelensky (in ca… - ilgiornale : Nuova libreria nel city airport dopo l'apertura di quella a Malpensa: oltre 300 metri quadrati per chi ama la lette… - LavoroLazio_com : PERSONALE GDO NUOVA APERTURA MAGLIANA - SUPERMERCATO ROMA SUD (RM) PERSONALE GDO NUOVA APERTURA MAGLIANA - ... - centroconcadoro : NUOVA APERTURA al #ConcadOro! In Piazza Centrale è arrivato ??????????????! ?? - mondoterremoti : La terribile eruzione è iniziata nel corso della tarda mattinata del 6 giugno con l'apertura di una nuova bocca eru… -