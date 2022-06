Novità tagli capelli over 50 estate 2022 | il lob antiage di Carla Bruni e il pixie cut

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 6 giugno 2022) Questa, le donne50 possono realizzare molti nuovidiideati appositamente per loro. In particolare si può prendere ispirazione dal meraviglioso lob sfoggiato ultimamente da. Si tratta di uno sfizioso e ringiovanente, perfetto per chi vorrebbe togliere qualche anno dal proprio volto. Le ultimesuidi50 per l'ha optato per un belo didi lunghezza media chiamato lob. Su questa chioma sono presenti delle scalature molto morbide e, per completare l'hairstyle, la supermodella ha abbinato una ...