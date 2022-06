Notte prima degli esami, l’amministrazione organizza una grande festa per i maturandi monrealesi (Di lunedì 6 giugno 2022) MONREALE – La Notte prima degli esami è sempre un momento molto particolare per gli studenti, ed è per questo che il sindaco Alberto Arcidiacono, con l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, ha voluto organizzare una vera e propria festa rivolta ai maturandi. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 10 giugno, alle ore 19.30, nel suggestivo terrazzo di Villa Savoia, dove da pochi giorni si sono conclusi i lavori di restauro. I protagonisti della serata saranno i giovani maturandi di tutto il territorio, sia delle scuole monrealesi che quelli che frequentano le scuole di Palermo che abbiano la residenza a Monreale. Alla festa sponsorizzata da TED Formazione si esibirà un noto dj. L'articolo Filodiretto ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 6 giugno 2022) MONREALE – Laè sempre un momento molto particolare per gli studenti, ed è per questo che il sindaco Alberto Arcidiacono, con l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, ha volutore una vera e propriarivolta ai. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 10 giugno, alle ore 19.30, nel suggestivo terrazzo di Villa Savoia, dove da pochi giorni si sono conclusi i lavori di restauro. I protagonisti della serata saranno i giovanidi tutto il territorio, sia delle scuoleche quelli che frequentano le scuole di Palermo che abbiano la residenza a Monreale. Allasponsorizzata da TED Formazione si esibirà un noto dj. L'articolo Filodiretto ...

SeaWatchItaly : ?? Aurora, la nuova nave di #SeaWatch, ha soccorso oltre 80 persone nella sua prima operazione. Con l'aiuto di… - raistolo : P.s. “alzare gli scudi, allarme rosso” funziona solo in Star Trek, nella cybersecurity non si “alza l’allerta” la n… - infoitinterno : Notte prima degli esami, a Monreale la “Festa dei maturandi” - filgamb : prima di luglio in giorni infrasettimanali al sud (quindi neanche altissima stagione) è impossibile trovare da dorm… - CommentatoreDi : @Iperborea_ Marina e L’Ombra del Vento di Zafón (i miei libri preferiti). Recentemente ho letto anche “Prima che si… -