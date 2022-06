Norvegia, Haaland: «Milosevic ha detto che mi avrebbe rotto le gambe…» (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante del Manchester City Haaland ha svelato un retroscena sull’avversario Milosevic capitato nel corso di Svezia-Norvegia Erling Haaland è stato grandissimo protagonista della vittoria della sua Norvegia contro la Svezia con una doppietta. Al termine della partita, ai microfoni di TV2, l’attaccante del Manchester City ha svelato un retroscena accaduto con l’avversario Milosevic. IL RACCONTO – «Prima mi ha chiamato stronzo. Ma posso tranquillamente dire che non lo sono. Poi ha detto che mi avrebbe rotto le gambe. Peccato che un minuto e mezzo dopo ho segnato. Quindi è andata bene così diciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) L’attaccante del Manchester Cityha svelato un retroscena sull’avversariocapitato nel corso di Svezia-Erlingè stato grandissimo protagonista della vittoria della suacontro la Svezia con una doppietta. Al termine della partita, ai microfoni di TV2, l’attaccante del Manchester City ha svelato un retroscena accaduto con l’avversario. IL RACCONTO – «Prima mi ha chiamato stronzo. Ma posso tranquillamente dire che non lo sono. Poi hache mile gambe. Peccato che un minuto e mezzo dopo ho segnato. Quindi è andata bene così diciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

