Non solo Donbass, Putin sgancia bombe su Kiev e sfiora la centrale nucleare (Di lunedì 6 giugno 2022) Raid aerei russi tornano a scuotere Kiev, che non veniva colpita dallo scorso 28 aprile, quando l'attacco era avvenuto durante la visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Diverse esplosioni sono state registrate nella capitale ieri mattina: la Russia sostiene che i raid, con missili ad alta precisione, abbiano distrutto alla periferia di Kiev carri armati T-72 e altri veicoli corazzati forniti da Paesi dell'Europa orientale, mentre l'Ucraina nega sostenendo che i razzi abbiano colpito un impianto di riparazione di treni in cui non c'erano tank. Nello stesso giorno Vladimir Putin, in un'intervista a Rossiya-1, ha lanciato una minaccia criptica di escalation militare: se l'Occidente consegnerà a Kiev missili a lungo raggio «ne trarremo le dovute conclusioni e useremo le nostre armi per colpire siti ...

