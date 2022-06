"Non è stato sempre facile": il clamoroso sfogo di Mara Venier davanti alle telecamere (Di lunedì 6 giugno 2022) Chiude la puntata in lacrime, piange. Si commuove. Per Mara Venier, regina di Domenica in, si tratta di un momento davvero toccante: "Domenica in" chiude i battenti. “Non è stato sempre facile”, dice con un periodo, in questi due anni, di Covid e lockdown. Impossibile dimenticare lo studio di Domenica in vuoto, senza pubblico e senza ospiti, tutti collegati da casa. Ma Mara ce l'ha fatta, come sempre. Si conclude così l'ennesima stagione di successo per la sua Domenica in, che torna a settembre e che quest'anno regala lo show serale in chiusura di palinsesto. Mara Venier, sempre più amata dal pubblico, chiude in lacrime ricordando la perdita della sua amata suggeritrice Carmela. “Non è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Chiude la puntata in lacrime, piange. Si commuove. Per, regina di Domenica in, si tratta di un momento davvero toccante: "Domenica in" chiude i battenti. “Non è”, dice con un periodo, in questi due anni, di Covid e lockdown. Impossibile dimenticare lo studio di Domenica in vuoto, senza pubblico e senza ospiti, tutti collegati da casa. Mace l'ha fatta, come. Si conclude così l'ennesima stagione di successo per la sua Domenica in, che torna a settembre e che quest'anno regala lo show serale in chiusura di palinsesto.più amata dal pubblico, chiude in lacrime ricordando la perdita della sua amata suggeritrice Carmela. “Non è...

