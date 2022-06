Nigeria, strage di cattolici: 50 morti. Blitz terroristi in chiesa. Video (Di lunedì 6 giugno 2022) strage in Nigeria, una chiesa cattolica è stata presa d'assalto un gruppo di terroristi. Il bilancio è drammatico. Un commando di uomini con armi ed esplosivi ha preso d'assalto una chiesa cattolica nel Sud-Ovest del Paese compiendo un massacro di fedeli, tra cui donne e bambini, nella domenica di Pentecoste. La messa era appena terminata nella chiesa di San Francesco Saverio a Owo, nello Stato di Ondo, quando il commando è entrato in azione. Secondo l'Associated Press, dopo aver sparato, i terroristi hanno fatto detonare degli esplosivi. Si temono almeno 50 morti: per ora, però, le autorità non hanno diffuso un bilancio ufficiale, né vi è stata una rivendicazione dell'attentato. In un primo momento, sembrava che gli assalitori avessero rapito un ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 giugno 2022)in, unacattolica è stata presa d'assalto un gruppo di. Il bilancio è drammatico. Un commando di uomini con armi ed esplosivi ha preso d'assalto unacattolica nel Sud-Ovest del Paese compiendo un massacro di fedeli, tra cui donne e bambini, nella domenica di Pentecoste. La messa era appena terminata nelladi San Francesco Saverio a Owo, nello Stato di Ondo, quando il commando è entrato in azione. Secondo l'Associated Press, dopo aver sparato, ihanno fatto detonare degli esplosivi. Si temono almeno 50: per ora, però, le autorità non hanno diffuso un bilancio ufficiale, né vi è stata una rivendicazione dell'attentato. In un primo momento, sembrava che gli assalitori avessero rapito un ...

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - LeonardiMatilde : RT @santegidionews: #Nigeria, strage in Chiesa: martiri di una infinita persecuzione. Andrea Riccardi su @Corriere : Pentecoste di sangue p… - LeonardiMatilde : RT @Marco_europa: La strage di #cristiani in #Nigeria a #Pentecoste. Un articolo di Andrea #Riccardi -