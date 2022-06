Nigeria, quei bambini vittime della follia. Crisi climatica, religione e denaro dietro il massacro (Di lunedì 6 giugno 2022) Una domenica di sangue. Come tante, purtroppo. Se a est la guerra in Ucraina continua senza nel suo percorso insensato di morte da oltre 100 giorni, e a ovest le sparatorie negli Stati Uniti si fanno quasi all’ordine del giorno, la ‘novità’ è la strage avvenuta all’interno di una chiesa cattolica in Nigeria. È tra gli stati più pacifici del Paese, risparmiato negli ultimi tempi dall’ondata di rapimenti e attacchi armati che hanno riguardato le regioni vicine, ma il 5 giugno Ondo è finito sotto i riflettori per essere stato teatro di una sanguinosa sparatoria da parte di un commando armato che ha fatto irruzione durante la messa aprendo il fuoco sui fedeli e uccidendo almeno 50 persone, tra le quali molti bambini. Eccoci, di nuovo: bambini innocenti ammazzati solo per essersi trovati nel posto sbagliato (che poi come si può definire ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Una domenica di sangue. Come tante, purtroppo. Se a est la guerra in Ucraina continua senza nel suo percorso insensato di morte da oltre 100 giorni, e a ovest le sparatorie negli Stati Uniti si fanno quasi all’ordine del giorno, la ‘novità’ è la strage avvenuta all’interno di una chiesa cattolica in. È tra gli stati più pacifici del Paese, risparmiato negli ultimi tempi dall’ondata di rapimenti e attacchi armati che hanno riguardato le regioni vicine, ma il 5 giugno Ondo è finito sotto i riflettori per essere stato teatro di una sanguinosa sparatoria da parte di un commando armato che ha fatto irruzione durante la messa aprendo il fuoco sui fedeli e uccidendo almeno 50 persone, tra le quali molti. Eccoci, di nuovo:innocenti ammazzati solo per essersi trovati nel posto sbagliato (che poi come si può definire ...

