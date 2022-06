Nigeria, per padre Albanese è il cambiamento climatico la possibile causa del terrorismo (Di lunedì 6 giugno 2022) padre Giulio Albanese in queste ore non riesce a staccarsi dal telefono. Missionario comboniano dal lunghissimo servizio in Africa, viene ricordato dai giornalisti di tutto il nostro Paese in quei pochi giorni dell’anno in cui l’Africa fa notizia. E oggi è uno di quelli. E per chi come lui sa che l’Africa fa notizia tutti i giorni, non solo dopo una strage di cristiani, ma mai di musulmani, parte proprio da qui per farci capire. E la prima comprensione è che quanto appena detto, e cioè che cosa faccia notizia come noi lo sanno anche loro, gli autori delle stragi. Se si vuole liberare un territorio da una popolazione musulmana o animista fastidiosa si può agire senza il timore di destare attenzione, tutto sarà semplice, ma se si vuole richiamare l’attenzione del mondo occorre procedere diversamente, colpendo i cristiani e soprattutto le Chiese. A questa ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022)Giulioin queste ore non riesce a staccarsi dal telefono. Missionario comboniano dal lunghissimo servizio in Africa, viene ricordato dai giornalisti di tutto il nostro Paese in quei pochi giorni dell’anno in cui l’Africa fa notizia. E oggi è uno di quelli. E per chi come lui sa che l’Africa fa notizia tutti i giorni, non solo dopo una strage di cristiani, ma mai di musulmani, parte proprio da qui per farci capire. E la prima comprensione è che quanto appena detto, e cioè che cosa faccia notizia come noi lo sanno anche loro, gli autori delle stragi. Se si vuole liberare un territorio da una popolazione musulmana o animista fastidiosa si può agire senza il timore di destare attenzione, tutto sarà semplice, ma se si vuole richiamare l’attenzione del mondo occorre procedere diversamente, colpendo i cristiani e soprattutto le Chiese. A questa ...

