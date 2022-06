Nigeria: Acs, fonti locali confermano oltre 50 morti (Di lunedì 6 giugno 2022) fonti della Chiesa di Owo, nello Stato Nigeriano di Ondo, teatro della strage avvenuta ieri nella chiesa di san Francesco Saverio, hanno fornito alla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022)della Chiesa di Owo, nello Statono di Ondo, teatro della strage avvenuta ieri nella chiesa di san Francesco Saverio, hanno fornito alla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa un ...

Advertising

EndBlasphemylws : RT @acistampa: @acs_italia denuncia questa esplosione di violenza, l'ennesimo atto terroristico in #Nigeria, un altro nella lunga lista dei… - LPincia : RT @acs_italia: Il commento del Direttore di ACS Italia Alessandro Monteduro sull’attacco terroristico avvenuto in #Nigeria. “Dalle Istituz… - CAvondet : RT @acs_italia: Ci costa molto pubblicare questa foto, ma non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Domenica di #Pent… - iconanews : Nigeria: Acs, fonti locali confermano oltre 50 morti - EugenioL7 : RT @acs_italia: Ci costa molto pubblicare questa foto, ma non possiamo continuare a tollerare che la realtà venga celata. Domenica di #Pent… -