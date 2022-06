(Di lunedì 6 giugno 2022) A distanza di una settimana torna questa sera la nuova puntatadei. Alla vigilia del nuovo appuntamento scopriamo chi sarà ildella settimana secondo iDelIsola dei? Proprio l’attore e la regista sono risultati essere i naufraghi più amati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Nicolas Vaporidis o Lory Del Santo: chi è il preferito dell’Isola dei Famosi? I sondaggi #isola - Disperlinglibe1 : Mi avete accusato spesso di essere contro Nicolas a prescindere, non è così. Io detesto i Tavassi perchè hanno infe… - Ride80Free : Nik è stato attaccato da tutti non faccio nomi Carmen Nicolas vaporidis Mercedes Mlaura Estefania Luca Nicolas :S… - allegrimarco9 : @MarySugarHeart @evastella1234 @siase91 @IsolaDeiFamosi chiama Nicolas “capetto” sbotta dicendo:” Ao ma chi è Vapor… - vmevcm : @michiamanoansia da nicolas maupas a nicolas vaporidis è un attimo -

Secondo Soleil il più onesto del gruppo è, mentre secondo Gemma la più sincera è Lory Del Santo . Secondo le Piratesse, poi, il più 'rosicone' è Edoardo , mentre Carmen conquista ...Seha proposto ai suoi compagni di avventura di aggiungere la quantità di riso non sfruttata al pasto del giorno, Nick ha suggerito di dividere il riso cucinandolo sia a pranzo che ...Nicolas Vaporidis o Lory Del Santo: chi è il preferito dell'Isola dei Famosi I sondaggi alla vigilia del nuovo appuntamento con il reality.Siamo quasi in dirittura d'arrivo, il 27 giugno ci sarà la finale de L'Isola dei Famosi 2022. Chi vincerà tra i naufraghi Proprio in vista dell’attesa ...