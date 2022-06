Nel prime time estivo di Italia 1 arrivano “Chicago P.D.” e “Chicago Fire” (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giugno, nell’estate di Italia 1 arrivano in prima serata le attesissime stagioni inedite di “Chicago P.D.” (da lunedì 6) e “Chicago Fire” (da mercoledì 8). L’universo televisivo ambientato a Chicago e firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore. Di cosa parlano Chicago P.D. e Chicago ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Da giugno, nell’estate diin prima serata le attesissime stagioni inedite di “P.D.” (da lunedì 6) e “” (da mercoledì 8). L’universo televisivo ambientato ae firmato dal pluripremiato Dick Wolf, non smette di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. «La cosa meravigliosa diè che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere», ha dichiarato il produttore. Di cosa parlanoP.D. e...

