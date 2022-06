Nazionale, Gentile tuona: " Poca voglia di indossare la maglia azzurra. Sul mondiale.." (Di lunedì 6 giugno 2022) A Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, ha parlato l'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, Claudio Gentile. Queste le sue parole sulla Nazionale Italiana:"I giovani sono la nostra... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 6 giugno 2022) A Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, ha parlato l'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, Claudio. Queste le sue parole sullaItaliana:"I giovani sono la nostra...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Gentile tuona sulla #Nazionale - CronacaDiretta : #Calcio, #Nazionale, Gentile: giocatori non sentono più attaccamento - CorriereUmbria : Clacio, Gentile: 'Basta stranieri, spazio ai giovani' #gentile #italia #calcio #nazionale #mancini… - sportface2016 : #Gentile: 'Gli azzurri felici di lasciare il ritiro, non c'è attaccamento alla nazionale' - Calciopress : New post: Nazionale Femminile: la ct Bertolini ne raduna 29 ad Appiano Gentile -