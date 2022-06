Nations League, le quote della Snai sugli Azzurri di Mancini (Di lunedì 6 giugno 2022) Da Bologna a Cesena. L’Italia resta in Emilia-Romagna per il secondo impegno di Nations League. Dopo il pareggio del Dall’Ara contro la Germania, al Manuzzi arriva l’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi e che nella giornata inaugurale della competizione ha addirittura battuto l’Inghilterra, prossima avversaria dell’Italia sabato a Wolverhampton. Nonostante il risultato a sorpresa di Budapest, gli Azzurri restano ampiamente avanti nelle quote Snai: il primo successo in questa Nations League si gioca a 1,40, con il pareggio a 4,50 e il blitz ungherese a 8,25. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), mentre il No Goal a 1,60 è più probabile del Goal a 2,20. La vittoria con due gol di scarto degli uomini di Mancini («1» handicap) ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Da Bologna a Cesena. L’Italia resta in Emilia-Romagna per il secondo impegno di. Dopo il pareggio del Dall’Ara contro la Germania, al Manuzzi arriva l’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi e che nella giornata inauguralecompetizione ha addirittura battuto l’Inghilterra, prossima avversaria dell’Italia sabato a Wolverhampton. Nonostante il risultato a sorpresa di Budapest, glirestano ampiamente avanti nelle: il primo successo in questasi gioca a 1,40, con il pareggio a 4,50 e il blitz ungherese a 8,25. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), mentre il No Goal a 1,60 è più probabile del Goal a 2,20. La vittoria con due gol di scarto degli uomini di(«1» handicap) ...

