Nations League, Austria-Danimarca in ritardo: ecco il motivo (Di lunedì 6 giugno 2022) Austria-Danimarca per ora non comincia. Il match valevole per la Nations League 2022/2023 slitta di orario per un problema tecnico: a Vienna infatti è arrivato un black-out inatteso che ha lasciato tutto l’impianto senza corrente e dunque per il momento non è possibile cominciare. Seguiranno aggiornamenti. Stromausfall in weiten Teilen des 2. Bezirks. Das Stromnetz muss neu gestartet werden. Dadurch verschiebt sich der Ankick bei #AUTDEN in Wien. Weitere Informationen folgen. — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) June 6, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022)per ora non comincia. Il match valevole per la2022/2023 slitta di orario per un problema tecnico: a Vienna infatti è arrivato un black-out inatteso che ha lasciato tutto l’impianto senza corrente e dunque per il momento non è possibile cominciare. Seguiranno aggiornamenti. Stromausfall in weiten Teilen des 2. Bezirks. Das Stromnetz muss neu gestartet werden. Dadurch verschiebt sich der Ankick bei #AUTDEN in Wien. Weitere Informationen folgen. — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) June 6, 2022 SportFace.

Advertising

Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - DiMarzio : Il programma delle partite di oggi di #NationsLeague - Eurosport_IT : Da pochi giorni è il ragazzo simbolo della Nazionale Italiana, e di questo giovane azzurro ne parla il papà: 'Gli h… - Agenzia_Ansa : Nations League, Mancini: 'Con l'Ungheria la gara non è scontata'. Il ct protegge Gnonto: 'Lasciamolo crescere'… - sportli26181512 : Italia, il segnale di Donnarumma verso l'Ungheria FOTO: Gianluigi Donnarumma stringe i denti per esserci in Italia-… -