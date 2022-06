Napoli-Ostigard, ecco quando potrà esserci la svolta (Di lunedì 6 giugno 2022) Valter De Maggio ha riportato una notizia relativa all’eventuale acquisto di Ostigard da parte del Napoli. Tra gli obiettivi del Napoli sembra esserci anche il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 giugno 2022) Valter De Maggio ha riportato una notizia relativa all’eventuale acquisto dida parte del. Tra gli obiettivi delsembraanche il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 KKN – Ostigard vicino al Napoli, si può chiudere l’operazione con il Br… - ViViCentro : Calciomercato Napoli, si aspetta il 30 giugno per Ostigard #calciomercatodelNapoli #sscnapoli - ViViCentro : Calciomercato Napoli, si aspetta il 30 giugno per Ostigard #calciomercatodelNapoli #sscnapoli - infoitsport : NATIONS LEAGUE - Svezia-Norvegia, le formazioni ufficiali: titolare l'obiettivo del Napoli Ostigard -