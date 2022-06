Napoli-Mertens sempre più lontani, tutto su Deulofeu: c'è l'accordo, cosa manca per chiudere (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro di Dries Mertens è diventato un vero e proprio caso. Il contratto del belga scadrà tra soli 24 giorni, dal 1 luglio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro di Driesè diventato un vero e proprio caso. Il contratto del belga scadrà tra soli 24 giorni, dal 1 luglio...

Advertising

SportRepubblica : Tra Mertens e il Napoli è addio. Pronto a salutare anche Ospina [aggiornamento delle 14:24] - AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - sportli26181512 : Napoli-Mertens sempre più lontani, tutto su Deulofeu: c'è l'accordo, cosa manca per chiudere: Il futuro di Dries Me… - calciomercatopp : Napoli-Mertens sempre più lontani, tutto su Deulofeu: c'è l'accordo, cosa manca per chiudere -