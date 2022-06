Advertising

361_magazine : Napoli, bambino beve liquido antizanzare, trasportato d'urgenza al Santobono - LolloJumped : 'io vengo da napoli e sin da bambino sognavo di giocare nel napoli' *caso umano* 'ué ué m chiamm Ciro ahah fozza n… - rep_napoli : Francesco Paolantoni: 'Io, attore universale ma la tv mi ha regalato il sogno da bambino' [di Antonio Tricomi] [agg… - gilb031 : RT @ladyoscar_41: “Mammà, nun te preoccupà. Ormai so’ grande, so’ ij che ve facc campà” Gennarino Capuozzo pronunciò questa frase prima di… - amanda98735991 : RT @ladyoscar_41: “Mammà, nun te preoccupà. Ormai so’ grande, so’ ij che ve facc campà” Gennarino Capuozzo pronunciò questa frase prima di… -

Era in vacanza con i genitori in Costiera Amalfitana quando ha ingerito del liquido insetticida . Undi 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobno di. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Furore, comune in provincia di Salerno. Il piccolo è figlio di ...Vista la gravità delle sue condizioni si è reso poi necessario il ricovero presso il più attrezzato Santobono di. Le sue condizioni appaiono in miglioramento, secondo quanto trapela. ...Napoli, bambino beve liquido antizanzare, trasportato d'urgenza al Santobono. Le sue condizioni sarebbero serie ...Un povero bimbo di 13 mesi beve liquido anti zanzare ad Amalfi e ora si trovare ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.