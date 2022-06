Advertising

TV7Benevento : **Musica: Valeria Marini, mio 'Baci stellari, Besame' ispirato al 'Tuca Tuca' della Carrà** -… - valeria_b_ : Grazie signore per averci dato Ermal Meta e Fabrizio Moro nella nostra vita, che ci fanno emozionare con la loro musica ? - thylde_valeria : RT @mengonimarco: Amici, Musica con la M maiuscola, la tua musica e gli abbracci con gli amici… Ricordi belli, tristi, pieni di emozioni pe… - thylde_valeria : RT @mengonimarco: Dedicato a chi vuole sentirsi libero ballando e a chi invece la musica la ascolta concentrato in cuffia muovendo la testa… -

Il Sannio Quotidiano

... in cui lasuonata si alterna ai racconti e alle storie legati alle principali figure del ... che porterà in scena un concerto dedicato alla figura di Judy Garland, eRinaldi che ...... nellae nella spiritualità. Inizialmente prodotto per le conferenze streaming di 'Co - ... oggi si evolve in un vero e proprio progetto live: voce diVolpi, voce e chitarra di Carlo De ... **Musica: Valeria Marini, mio 'Baci stellari, Besame' ispirato al 'Tuca Tuca' della Carrà** Selton: la loro leggerezza non è mai scellerata, anzi, prende a prestito una storia girovaga come poche altre, che unisce Porto Alegre, il punto di partenza di tutti e quattro, con Barcellona, l’Itali ...Felipe non riesce ad andare d'accordo con Ramon, mentre l'inaugurazione del Nuovo secolo è un totale fallimento ...