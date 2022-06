Musica: Mariah Carey citata in giudizio, avrebbe copiato 'All I Want for Christmas is You' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La cantante Mariah Carey è stata citata in giudizio con l'accusa di violazione del copyright per il suo mega-hit natalizio del 1994 'All I Want for Christmas is You'. Secondo quanto riporta la Bbc News il cantautore Andy Stone sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima e afferma che la signora Carey ha sfruttato la sua "popolarità" e il suo "stile" per farla diventare sua. Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaiono Musicalmente diverse, ma Stone afferma che la Carey ha causato confusione e non ha chiesto il permesso. In merito alle accuse di violazione del copyright la cantante non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. 'All I Want for ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La cantanteè stataincon l'accusa di violazione del copyright per il suo mega-hit natalizio del 1994 'All Iforis You'. Secondo quanto riporta la Bbc News il cantautore Andy Stone sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome cinque anni prima e afferma che la signoraha sfruttato la sua "popolarità" e il suo "stile" per farla diventare sua. Nonostante condividano un titolo, le due canzoni appaionolmente diverse, ma Stone afferma che laha causato confusione e non ha chiesto il permesso. In merito alle accuse di violazione del copyright la cantante non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione. 'All Ifor ...

Advertising

amiciweb : RT @FrancoScarsell2: Colpo di scena nel mondo della musica.Mariah Carey in tribunale per plagio. Avrebbe copiato”All I Want for Christmas… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Colpo di scena nel mondo della musica.Mariah Carey in tribunale per plagio. Avrebbe copiato”All I Want for Christmas… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Colpo di scena nel mondo della musica.Mariah Carey in tribunale per plagio. Avrebbe copiato”All I Want for Christmas… - FrancoScarsell2 : Colpo di scena nel mondo della musica.Mariah Carey in tribunale per plagio. Avrebbe copiato”All I Want for Christm… - andreastoolbox : #Mariah Carey, la canzone di Natale è un plagio? «Rischia una causa per 20 milioni di dollari» ASCOLTA -