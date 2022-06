Musica in lutto, addio al fondatore della famosa band. Mistero sulla causa della morte (Di lunedì 6 giugno 2022) Morto Alec John Such. Musica in lutto per la scomparsa del membro fondatore dei Bon Jovi. Aveva 70 anni e l’annuncio è arrivato dalla band americana che ha condiviso un messaggio sui canali social ufficiali ricordando l’importanza avuta da Such nella nascita del gruppo. È Mistero sulla causa della morte. Morto Alec John Such, era il bassista e fondatore dei Bon Jovi, gruppo formatosi nel 1983 a Sayreville, New Jersey e formata da Jon Bon Jovi (voce), David Bryan (tastiere), Tico Torres (batteria), Hugh McDonald (basso) e Phil X (chitarra). La formazione originaria comprendeva anche Alec John Such (basso), il quale ha lasciato la band nel 1994 in seguito a problemi personali e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Morto Alec John Such.inper la scomparsa del membrodei Bon Jovi. Aveva 70 anni e l’annuncio è arrivato dallaamericana che ha condiviso un messaggio sui canali social ufficiali ricordando l’importanza avuta da Such nella nascita del gruppo. È. Morto Alec John Such, era il bassista edei Bon Jovi, gruppo formatosi nel 1983 a Sayreville, New Jersey e formata da Jon Bon Jovi (voce), David Bryan (tastiere), Tico Torres (batteria), Hugh McDonald (basso) e Phil X (chitarra). La formazione originaria comprendeva anche Alec John Such (basso), il quale ha lasciato lanel 1994 in seguito a problemi personali e ...

