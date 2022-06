Musei, grande affluenza nella domenica gratuita di giugno: bene la Campania (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon la fine dello stato di emergenza sono ricominciate il mese di aprile le domeniche al museo, la promozione del ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei Musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Introdotte dal ministro Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sospese a causa della pandemia sono ripartite riscuotendo un grande successo di pubblico, le file numerose per entrare nei Musei sono un segnale di ripartenza. Questi i dati definitivi dei visitatori nei principali luoghi della cultura statali nella giornata di domenica 5 giugno. * Vittoriano e Palazzo Venezia, 26.143; * Parco archeologico del Colosseo, 25.757; * Gallerie degli Uffizi, 23.225; * Parco archeologico di Pompei, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon la fine dello stato di emergenza sono ricominciate il mese di aprile le domeniche al museo, la promozione del ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito neie nei luoghi della cultura statali ogni primadel mese. Introdotte dal ministro Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sospese a causa della pandemia sono ripartite riscuotendo unsuccesso di pubblico, le file numerose per entrare neisono un segnale di ripartenza. Questi i dati definitivi dei visitatori nei principali luoghi della cultura stataligiornata di. * Vittoriano e Palazzo Venezia, 26.143; * Parco archeologico del Colosseo, 25.757; * Gallerie degli Uffizi, 23.225; * Parco archeologico di Pompei, ...

