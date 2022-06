Muffin morbidi e buonissimi? Come farli facilmente

Leggi su formatonews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Vediamo insiemerealizzare una buonissima ricetta che va bene dalla colazione al dopo cena con gli amici! Anche oggi vi vogliamo proporre una super ricetta che vi farà impazzire dal sapore, ovvero deimolto buoni che sono anche semplici da realizzare, fidatevi di noi ormai ci conosciamo! (pixabay)sempre potete poi personalizzare senza alcun tipo di problema la nostra ricette e mettere qualcosa che vi piace di più rispetto al nostro consiglio, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo meglio insieme questa ricetta bomba. Ma cosa hanno al loro interno queste delizie? sono fatti di cioccolato e cocco, ma non solo troviamo anche del rum, andiamo quindi alla lista degli ingredienti, in questo caso ne vengono circa 10 pezzi: 30 gr di cioccolato fondente 60 ml di olio di semi di girasole 100 gr di ...