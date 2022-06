Advertising

LaStampa : Von der Leyen nell’occhio del ciclone: mozione di censura sulla Polonia - iconanews : Mozione censura liberali Ue per von der Leyen su Polonia -

Ursula von der Leyen nell'occhio del ciclone politico per la decisione di dare il via libera al piano di ripresa della Polonia, primo passo formale necessario per poter accedere ai soldi del recovery ...E' quanto si legge nelladistilata dai liberali contro la Commissione Ue sull'ok al Pnrr polacco. Sulla, di cui l'ANSA ha preso visione, è partita la raccolta firma al Pe e ..."La Commissione ha smesso di promuovere l'interesse generale dell'Unione e di assicurare l'attuazione dei Trattati, nonché ha fallito nel monitoraggio dell'applicazione del diritto europeo sotto l'egi ...BRUXELLES - "La Commissione ha smesso di promuovere l'interesse generale dell'Unione e di assicurare l'attuazione dei Trattati, nonché ha fallito nel monitoraggio dell'applicazione del diritto europeo ...