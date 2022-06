Mourinho riabbraccia Matic | il serbo è vicino alla Roma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 giugno 2022) Per molti anni il centrocampistaè stato accostato a diverse squadre italiane. In questi giorni il trasferimento in Italia sembra cosa fatta., lainfatti è molto vicina al giocatore dei Red Devils. In settimana il centrocampista verrà sottoposto alle visite mediche e poi firmerà il contratto con i giallorossi., quali sono le cifre dell’affare? Innesto di livello per lain vista della prossima stagione. La vittoria della Conference League ha alzato l’asticella del livello e con questo acquisto la squadra capitolina conferma le sue nuove ambizioni.riaccoglie, già allenato ai tempi del Manchester United. C’è da ...