Motomondiale: test Montmelò, Quartararo leader davanti a Bagnaia (Di lunedì 6 giugno 2022) Barcellona, 6 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver dominato il Gp di Catalogna, il pilota francese della Yamaha Fabio Quartararo è il più veloce in 1'39"447 anche nei test di Barcellona sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle i piloti Ducati Francesco Bagnaia (1'39"451) e il francese Johann Zarco (1'39"500). In casa Aprilia Aleix Espargaró, quarto in 1'39"558, ha provato l'ala posteriore, nuova carena per Maverick Vinales, settimo in 1'39"780. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Barcellona, 6 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver dominato il Gp di Catalogna, il pilota francese della Yamaha Fabioè il più veloce in 1'39"447 anche neidi Barcellona sul circuito di. Alle sue spalle i piloti Ducati Francesco(1'39"451) e il francese Johann Zarco (1'39"500). In casa Aprilia Aleix Espargaró, quarto in 1'39"558, ha provato l'ala posteriore, nuova carena per Maverick Vinales, settimo in 1'39"780.

Advertising

dianatamantini : TEST MOTOGP - Si chiude la giornata di prove in Catalunya. Fabio Quartararo in testa alla classifica, prove di aero… - corsedimoto : TEST MOTOGP - Si chiude la giornata di prove in Catalunya. Fabio Quartararo in testa alla classifica, prove di aero… - corsedimoto : TECNICA MOTOGP - Nel test in Catalunya Aleix Espargarò e Maverick Vinales lavorano sull'ala posteriore e su una nu… - corsedimoto : TEST MOTOGP - Sul circuito di Catalunya giornata di collaudi che si concluderà alle ore 18:00. Team al lavoro sull… - motosprint : #MotoGP #CatalanGP Lo spagnolo del Team Pramac non prenderà parte ai test di domani ? -