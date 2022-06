Mosca, sì al “corridoio del grano” dall’Ucraina. Ecco perché non sarà facile (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Mosca concorda sul cosiddetto “corridoio del grano” con Ankara e Kiev, come riporta anche Tgcom24. Il blocco della materia prima nel Mar Nero è diventata una delle questioni spigolose delle discussioni diplomatiche. E probabilmente lo sarà ancora. Mosca e il “corridoio del grano” Per Mosca il “corridoio del grano” è ormai uno strumento di trattativa utilissimo. Secondo gli ultimi aggiornamenti trapelati, ci sarebbe concordia sia con il governo ucraino che con l’intermediazione turca, su uno “schema preliminare” per l’uscita da Odessa delle imbarcazioni che trasportano il grano. Secondo il quotidiano russo Izvestia, il piano potrebbe essere realizzato in questo modo: “I militari turchi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu –concorda sul cosiddetto “del” con Ankara e Kiev, come riporta anche Tgcom24. Il blocco della materia prima nel Mar Nero è diventata una delle questioni spigolose delle discussioni diplomatiche. E probabilmente loancora.e il “del” Peril “del” è ormai uno strumento di trattativa utilissimo. Secondo gli ultimi aggiornamenti trapelati, ci sarebbe concordia sia con il governo ucraino che con l’intermediazione turca, su uno “schema preliminare” per l’uscita da Odessa delle imbarcazioni che trasportano il. Secondo il quotidiano russo Izvestia, il piano potrebbe essere realizzato in questo modo: “I militari turchi ...

