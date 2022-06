Morto Gianni Clerici | a 91 anni si è spenta un’icona del giornalismo italiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) E’. Giocatore di tennis, scrittore, grande giornalista,si è spento a 91, a Bellagio. Lo conferma tra gli altri Repubblica, giornale con il quale ha collaborato fino a quando ha potuto, raccontando il tennis con uno stile inimitabile.è stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondodella storia dopo Nicola Pietrangeli (nel 1986). Dopo una carriera da giocatore professionista e ottimo doppista negli40 e 50 (ha partecipato a Wimbledon nel 1953 e al Roland Garros 1954), ha cominciato presto a scrivere di sport alla Gazzetta dello Sport, poi con Il Mondo e dal 1956 con Il Giorno, giornale con il quale collaborò fino al 1988, passando a L’Espresso e ...

Advertising

repubblica : Morto Gianni Clerici, scrittore, ex tennista e firma di Repubblica. Aveva 91 anni - gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI CLERICI Il giornalista aveva 91 anni #SkySport #Clerici - Pippo7up : RT @SkySport: ULTIM'ORA È MORTO GIANNI CLERICI Il giornalista aveva 91 anni #SkySport #Clerici - CalcioNews24 : E' morto #GianniClerici: aveva 91 anni ?? -

all'età di 91 anniClerici, giornalista, telecronista e scrittore dopo essere stato un tennista in gioventù. Il suo stato di salute era peggiorato dopo essere stato colpito da un ictus ...IN AGGIORNAMENTO Tennis: Altre NotizieE’ morto a 91 anni Gianni Clerici, giornalista e scrittore, firma storica di «Repubblica», che ne ha dato la notizia. E’ stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di ...È morto Gianni Clerici: lo scrittore giornalista storica firma del tennis si è spento a Bellagio. Avrebbe compiuto 92 anni a luglio. Nato a Como, erra considerato uno dei maggiori esperti di tennis ...